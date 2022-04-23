Muhrip ne demek, TDK'ya göre Muhrip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhrip ne demek? Muhrip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhrip kelimesi. Peki muhrip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhrip nedir, muhrip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUHRİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhrip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muhrip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhrip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Torpido, top ve denizaltılara karşı silahlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer

