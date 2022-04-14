Mührüsüleyman ne demek, TDK'ya göre Mührüsüleyman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mührüsüleyman ne demek? Mührüsüleyman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mührüsüleyman kelimesi. Peki mührüsüleyman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mührüsüleyman nedir, mührüsüleyman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHRÜSÜLEYMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mührüsüleyman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mührüsüleyman kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre mührüsüleyman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuzey Anadolu'da orman ve çalılıklar altında bulunan, 30-80 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitki (Polygonatum multiflorum)

