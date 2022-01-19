Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de muhtarlarla bir araya geldi. Önemli açıklamalar ve müjdelere yer verilen konuşmada, muhtarların yüzü güldü. Maaşlarında zamma gidilen muhtarlar için "Muhtar maaşı ne kadar 2022? Türkiye muhtar sayısı 2022" soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte, 2022 muhtar maaşları...

MUHTAR MAAŞI NE KADAR 2022? TÜRKİYE MUHTAR SAYISI 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtar maaşlarında zamma gidildiği müjdesini Beştepe'de gerçekleştirilen "Muhtarlar Buluşması"nda verdi. Buna göre, 2 bin 398.70 TL olan muhtar maaşları, asgari ücrete tamamlanarak, 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

Müjdeyi veren Erdoğan, "Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık. 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık." ifadeleriyle yeni rakamları açıkladı.

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ GÖREVLERİ