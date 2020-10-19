Muhtarlar Günü nedir? Ne zaman kutlanır? Muhtarlar Günü mesajları

Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlar, köy ya da mahallelerin işleyiş düzeninin devam edebilmesi ve sekteye uğramaması amacıyla şeçilen kişilerdir. Yöre halkı tarafından oy çokluğuyla belirlenen muhtarlar, o bölgedeki halkın tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmeleri sebebiyle bürokratik işleyiş bakımından en altta yer alarak sistemi ayakta tutan kilit halka olarak görülürler. Siyasi işleyişi ilerletebilmek ve önemli isimlerle vatandaş arasındaki iletişimi gerçekleştirmek amacıyla seçilen bu kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, 2015 tarihinde bir genelge yayımlayarak Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak ilan etmiştir. Peki Muhtarlar Günü nedir? Ne zaman kutlanır? Bu soruların cevapları ve en güzel Muhtarlar Günü mesajları... İşte detaylar...

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR? NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından 19 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan bir genelge ile, 19 Ekim 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. Yayımlanan genelgede,

adığı bir genelge ile “Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.”

…Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verilmiştir.

MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın ′19 Ekim Muhtarlar Günü′nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Bu anlamlı günde muhtarlarımızdan ebediyete göç etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan muhtarlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak gibi öncelikleri olan bu devlet anlayışının, devletimizin varlığı ve bekasının da odak noktası olduğu unutulmamalıdır.

Aziz Milletimizin birinci derecede temsilcileri, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü” kutluyor, mahalli idarelerimizin gözbebeği muhtarlarımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin derdini, elemini işiten kulağı, milletimize uzanan şefkat eli, insanımızın tasa ve sevincinde arkasında dağ misali duranıdır.

Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, tüm muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü “nü kutluyor, ebediyete intikal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler diliyorum.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

Her biri milletimizin birer ferdi olan ve demokrasinin bir gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarlarımız, görev yaptıkları köylerdeki ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli birer hizmet noktasıdır. Muhtarlarımız, köylerde, mahallelerde gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ve ayağımızdır.

Vatandaşlarımızın her türlü sorununda ilk muhatap oldukları kişi muhtarlardır. O nedenle muhtarlarımız devletimizin hiyerarşi silsilesinde hizmet ve projelerin yürütülmesinde son halkayı temsil etmesinin yanında, aynı zamanda vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olmaları dolayısıyla onların seslerinin duyurulması açısından da ilk halkayı oluşturmaktadır.

Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.



ÜNLÜLERİN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

AK PARTİ İL BAŞKANI AV.CELALETTİN KÖSE

“19 Ekim tarihi, 19.10.2015 tarihli ve 2015/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla, hükümetimiz tarafından "Muhtarlar Günü" olarak belirlenmesi, devletimiz ve hükümetimizce, en küçük yerel hizmet birimi olarak muhtarlarımıza verilen önem ve değerin göstergesidir.

Seçilerek göreve gelen muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yapmaktadırlar. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı b,ir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın belli aralıklarla muhtarlarımızla bir araya gelmesi, Sayın Bakanlarımızın muhtarlarımızla istişarelerde bulunması devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir.

Dolayısıyla muhtarlarımız, halkımızla çok daha alakadar olmak, halkımızın talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda daha iyi imkânlara kavuşmuştur.

Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, bütün muhtarlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLMEZ

“Muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri bulmak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını korumak amacıyla ülkemizde muhtarlık teşkilatının kurulduğu tarih olan 19 Ekim 1829’un yıl dönümü, 2015 yılında ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmiştir. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, cumhuriyet tarihimiz boyunca mahallerimizin ve köylerimizin en önemli temsilcisi olmuşlardır. Muhtarlarımız köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler. Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenen muhtarlar, vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görerek bizlere de yardımcı olmaktadırlar. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çabalayan başta Van'da görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.”

GÜMÜŞHANE KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI DERNEĞİ BAŞKANI GÜRBÜZ DEMİR

“İlki 2016 yılında ülke genelinde kutlanmaya başlanan 19 Ekim Muhtarlar Gününün hayırlı olmasını diliyorum. Bu günün kutlamasında ve muhtarlık camiamıza vermiş oldukları önem ve değerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın İçişleri bakanımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.Devlet millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi bayramı olan bu önemli gün vesilesi ile görevlerimizi hakkıyla yerine getirebilmek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturabilmek adına son yıllarda yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir taraftan muhtarlık müessesesinin kurumsallaşarak etkinliğinin arttırılması adına adımlar atılırken diğer taraftan da özlük haklarımızın iyileştirilmesi ile beraber muhtarlık cazip hale getirilmiştir. 191 yıllık bir geçmişi olan bu müessesenin fedakar neferleri olarak muhtarlık seçimlerinin selameti kavgasız Vukuatsız olması için seçim kanununun düzeltilmesi adaylık usulüne göre yapılması 442 ile 4541 sayılı köy ve mahalle kanununun günümüz şartlarına göre düzenlenerek güncellenmesi ve muhtarlık seçimlerinde de birleşik oy pusulası kullanılması taleplerimizdir. 1839 dan bu güne kadar varlığını devam ettiren bu müessesenin bireyleri olarak bu özel günde görevi Başında şehit edilen muhtarlarımıza ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz son yıllarda adeta altın çağını yaşayan Biz muhtarlar için şu ana kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder saygılarımızı sunarız.”

VAN GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANI HAYRULLAH TANIŞ

“Milletimizin güçlü iradesinin yerelde temsilcileri olan muhtarlarımız; gurur ve umut kaynağımızdır. Muhtarlarımız yerel demokrasimizin mihenk taşlarından olup, en iyi hizmetin vatandaşa sunulmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olan muhtarlarımız, her zaman halkımızın yanında ve hizmetindedir. Muhtarlıklarımızın dile getirdiği talep, istek ve şikâyetleri çözüme kavuşturmak bizim önceliğimizdir. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye ‘İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın’ nasihatiyle Gürpınar’ı muhtarlarımızla birlikte inşa ve ihya edeceğiz. ‘Önce insan’ diyerek bir gönül köprüsü vazifesi gören bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar; tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diler, en içten selam ve saygılarımı sunarım”

İYİ PARTİ İL BAŞKANI ALİ ATEŞ

“Muhtarlık müessesi toplumun sosyal ve idari hizmetleri yerine getirmek, insanlarımızın daha sorunsuz bir çevrede yaşamalarını sağlamak için kurulmuş müesseselerdir. Muhtarlık, toplumumuzun kültürel ve toplumsal hayatımızın önemli mihenk taşlarından biridir. Yaptıkları görev itibari ile devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedirler. Muhtarlar aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Demokrasinin ilk ve en önemli basamağıdır. Halkın doğrudan seçtiği yegane kişilerdir.

Bu nedenle çok önemli görevler icra etmektedirler. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum”