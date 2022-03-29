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Muhtarların maaşları yükseliyor! Artık net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek!

Muhtarların maaşlarını yükseltecek olan düzenlemeden yaklaşık 50 bin muhtar yaralanacak. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak.

Muhtarların maaşları yükseliyor! Artık net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayında vermişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "vergi ve ekonomi paketi" ile muhtar maaşlarına 780 lira 59 kuruş iyileştirme yapılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Muhtarların maaşları yükseliyor! Artık net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek!Teklife göre, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin, net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark ayrıca ödenecek. Böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek.

Muhtarların maaşları yükseliyor! Artık net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek!

50 BİN MUHTAR BULUNUYOR

Bu kapsamda 50 bin 294 kişi bulunuyor. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022'nin birinci altı aylık döneminde 3 bin 472 lira 81 kuruş ödenek veriliyor. Bu tutar 2022'nin ikinci altı aylık döneminde memur maaş zammı oranında artırılacak.

Muhtar ödenekleri ilk altı aylık dönemde net asgari ücretin 780 lira 59 TL altında kaldığı için yapılan düzenlemeyle bu gelir kaybının telafisi amaçlanıyor. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak.

Düzenlemenin bütçeye 236 milyon TL ilave yük getireceği tahmin ediliyor.

Muhtarların maaşları yükseliyor! Artık net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek!​​​​​​​

MUHTARLARA MAAŞ DÜZENLEMESİ

Muhtarların maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayınad vermişti. Erdoğan "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız" dedi. Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapıyor. (AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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