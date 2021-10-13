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Muhtelif ne demek, TDK'ya göre Muhtelif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muhtelif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muhtelif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muhtelif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muhtelif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muhtelif ne demek, TDK'ya göre Muhtelif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muhtelif ne demek? Muhtelif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muhtelif kelimesi. Peki muhtelif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muhtelif nedir, muhtelif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUHTELİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muhtelif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muhtelif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muhtelif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşit çeşit, çeşitli
- Zıt, birbirini tutmayan

MUHTELİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu bulut, gece düşen şahabın, yanarak bıraktığı muhtelif renkli bir dumandı.

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