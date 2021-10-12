Mühür Beyti ne demek, TDK'ya göre Mühür Beyti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mühür beyti ne demek? Mühür beyti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mühür beyti kelimesi. Peki mühür beyti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mühür beyti nedir, mühür beyti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜHÜR BEYTİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mühür beyti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mühür beyti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Halk şiirinde şairin adının veya takma adının geçtiği son dörtlük

