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Muit ne demek, TDK'ya göre Muit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Muit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Muit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Muit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Muit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Muit ne demek, TDK'ya göre Muit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muit ne demek? Muit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muit kelimesi. Peki muit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muit nedir, muit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MUİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Muit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okullarda çocukları çalıştırmakla görevli kimse, öğretmen yardımcısı

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