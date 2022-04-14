Mukaddeslik ne demek, TDK'ya göre Mukaddeslik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukaddeslik ne demek? Mukaddeslik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukaddeslik kelimesi. Peki mukaddeslik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukaddeslik nedir, mukaddeslik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKADDESLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukaddeslik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mukaddeslik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kutsallık

