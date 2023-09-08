Mükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz Özellikler

Mükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz Özellikler.. İşte bu konuların en önemlileri arasında yer alan “mükemmel sevgili tanımı”

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Mükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz Özellikler

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar ve anketler ile birlikte pek çok konuya ışık tutmaya devam ediyor. Bu konuların bazıları da insanların günlük hayatlarına doğrudan etkisi olan şeyler. İşte bu konuların en önemlileri arasında yer alan “mükemmel sevgili tanımı”

sevgili-ariyor-musun.jpg

Mükemmel Sevgili de Olmazsa Olmaz Özellikler

Western Kentucky Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma; algısal, davranışsal, sınıflandırıcı ve etkileşimli faktörlerin hepsinin mutlu bir ilişki kurmada rol oynadığı kanısında. İşte bundan dolayı araştırmalarda karşımıza mükemmel bir sevgilinin detayları çıkıyor. Michelle R. Persich Durham tarafından yapılan araştırmada mükemmel bir sevgilide olmazsa olmaz özellikler şunlar:sevgili.jpg

  • Eşlerin birbirleri için kendilerine en çok benzeyen kişi
  • Partnerlerin özellikleri
  • Özfarkındalığı yüksek bireyler

Bu 3 ana başlık altında zekâ, çekicilik, para, statü ve nezaket seviyelerine sahip olan bireylerin özellikleri ön plana çıkıyor. Ancak bunlarla birlikte özellikle karşımıza çıkan en önemli konu yakışıklılık veya güzellik. Doğru hatlara sahip olmak, çok kilolu veya çok zayıf olmamakta başka bir özellik belirtisi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde mükemmel bir partner karşımıza çıkıyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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