Mükeyyifat ne demek, TDK'ya göre Mükeyyifat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mükeyyifat ne demek? Mükeyyifat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mükeyyifat kelimesi. Peki mükeyyifat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mükeyyifat nedir, mükeyyifat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜKEYYİFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mükeyyifat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mükeyyifat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mükeyyifat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keyif verici, uyuşturucu maddeler

