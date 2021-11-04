Mukriz ne demek, TDK'ya göre Mukriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukriz ne demek? Mukriz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukriz kelimesi. Peki mukriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukriz nedir, mukriz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKRİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukriz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukriz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukriz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ödünç para veren, borç veren

