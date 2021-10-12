Muktedir ne demek, TDK'ya göre Muktedir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Muktedir ne demek? Muktedir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi muktedir kelimesi. Peki muktedir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre muktedir nedir, muktedir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKTEDİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Muktedir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Muktedir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre muktedir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkli



MUKTEDİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- muktedir olmak

