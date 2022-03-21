Müktesep Hak ne demek, TDK'ya göre Müktesep Hak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müktesep hak ne demek? Müktesep hak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müktesep hak kelimesi. Peki müktesep hak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müktesep hak nedir, müktesep hak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜKTESEP HAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müktesep hak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müktesep hak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazanılmış hak

