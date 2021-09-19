Mukus ne demek, TDK'ya göre Mukus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukus ne demek? Mukus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukus kelimesi. Peki mukus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukus nedir, mukus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mukus kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mukus kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUKUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukus kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mukus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından salgılanan madde

