19 Eylül 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Barbaroslar:Akdeniz'in Kılıcı TRT 1'deMukus ne demek, TDK'ya göre Mukus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Resmi Gazete'de bugün (19.09.2021) | 19 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları19 Eylül 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıPiskopos ne demek, TDK'ya göre Piskopos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sofizm ne demek, TDK'ya göre Sofizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Menafiiumumiye ne demek, TDK'ya göre Menafiiumumiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 19 Eylül 2021 Pazar | İkizler aklına koyduğunu gerçekleştirecek, Akrepler belirsizlikleri ortadan kaldıracak! İşte diğer burçlar...Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 19 Eylül 2021 Pazar | İkizler aklına koyduğunu gerçekleştirecek, Akrepler belirsizlikleri ortadan kaldıracak! İşte diğer burçlar...19 Eylül Pazar günü yollar neden kapalı? İstanbul kapalı yollar tam liste 2021 |19 Eylül Pazar alternatif yollar 2021
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mukus ne demek, TDK'ya göre Mukus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mukus ne demek, TDK'ya göre Mukus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mukus kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mukus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mukus nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mukus kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mukus ne demek, TDK'ya göre Mukus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukus ne demek? Mukus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukus kelimesi. Peki mukus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukus nedir, mukus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mukus kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mukus kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MUKUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mukus kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mukus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Solunum yolları ve sindirim organlarının hücreleri tarafından salgılanan madde

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT