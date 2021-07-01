Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimiKazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var?Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamamSinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybettiLerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?VBT Yazılım halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? VBT Yazılım halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için tercihler 1-8 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercih işlemlerini AİS ekranı üzerinden yapacak. Peki Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine KPSS 2021/1 tercihleri bugün başlayacak.  Adaylar bugün sistemden açılacak ekran üzerinden başvurularını yapmaya başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS 2021/1 tercihi nasıl yapılır? şeklinde sorular yoğun olarak aratılıyor. İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlayıp 8 Temmuz mesai bitimine kadar devam edecek. KPSS tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öncelikle tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz sonra da 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.

KPSS 2021/1 TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihler sadece  elektronik ortamda yapılacaktır. ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine girdikten sonra "ADAY İŞLEMLERİ" alanına ulaşınız. İlgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Tercihlerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında ücret yatırmanız gereken bankalara geçiniz. Belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatırmanız gerekmektedir. 

{TITLE_STRIP}2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları

Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT