Mülakatsız memur alımı 2021: KPSS 2021/1 tercihleri başladı mı? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine KPSS 2021/1 tercihleri bugün başlayacak. Adaylar bugün sistemden açılacak ekran üzerinden başvurularını yapmaya başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı? KPSS 2021/1 tercihi nasıl yapılır? şeklinde sorular yoğun olarak aratılıyor. İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

KPSS 2021/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlayıp 8 Temmuz mesai bitimine kadar devam edecek. KPSS tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Öncelikle tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz sonra da 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.

KPSS 2021/1 TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihler sadece elektronik ortamda yapılacaktır. ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine girdikten sonra "ADAY İŞLEMLERİ" alanına ulaşınız. İlgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Tercihlerinizin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında ücret yatırmanız gereken bankalara geçiniz. Belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatırmanız gerekmektedir.

2021/1 merkezi atama kontenjanları | 2021/1 merkezi atama taban puanları