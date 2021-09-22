Mülazım ne demek, TDK'ya göre Mülazım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülazım ne demek? Mülazım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülazım kelimesi. Peki mülazım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülazım nedir, mülazım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mülazım kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mülazım kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜLAZIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülazım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mülazım kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülazım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden

- Teğmen

