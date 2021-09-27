Mülazımlık ne demek, TDK'ya göre Mülazımlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülazımlık ne demek? Mülazımlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülazımlık kelimesi. Peki mülazımlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülazımlık nedir, mülazımlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mülazımlık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mülazımlık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜLAZIMLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülazımlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mülazımlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mülazım olma durumu

- Teğmenlik

