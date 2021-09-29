Mülevven ne demek, TDK'ya göre Mülevven kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülevven ne demek? Mülevven TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülevven kelimesi. Peki mülevven ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülevven nedir, mülevven kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mülevven kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mülevven kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MÜLEVVEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülevven kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mülevven kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülevven kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Renk renk, renkli

