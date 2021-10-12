Mülkiye ne demek, TDK'ya göre Mülkiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülkiye ne demek? Mülkiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülkiye kelimesi. Peki mülkiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülkiye nedir, mülkiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜLKİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülkiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mülkiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülkiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Devlet yönetimindeki sivil görevliler sınıfı

