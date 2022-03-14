Mümarese ne demek, TDK'ya göre Mümarese kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümarese ne demek? Mümarese TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümarese kelimesi. Peki mümarese ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümarese nedir, mümarese kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜMARESE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümarese kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mümarese kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mümarese kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yatkınlık

