Mümbit ne demek, TDK'ya göre Mümbit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümbit ne demek? Mümbit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümbit kelimesi. Peki mümbit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümbit nedir, mümbit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜMBİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümbit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mümbit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mümbit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verimli



MÜMBİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mümbit topraklar.

