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Mümbitlik ne demek, TDK'ya göre Mümbitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mümbitlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mümbitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mümbitlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mümbitlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mümbitlik ne demek, TDK'ya göre Mümbitlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümbitlik ne demek? Mümbitlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümbitlik kelimesi. Peki mümbitlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümbitlik nedir, mümbitlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜMBİTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümbitlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mümbitlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verimlilik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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