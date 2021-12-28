Mümkün Mertebe ne demek, TDK'ya göre Mümkün Mertebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümkün mertebe ne demek? Mümkün mertebe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümkün mertebe kelimesi. Peki mümkün mertebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümkün mertebe nedir, mümkün mertebe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜMKÜN MERTEBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümkün mertebe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mümkün mertebe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olabildiğince, yapabildiği kadar



MÜMKÜN MERTEBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçinin sıkıntısını ondan mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı.

