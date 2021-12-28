Caner Erkin ne ceza aldı? | Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Caner Erkin'in cezası ne oldu?Son dakika | Caner Erkin'e hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3 maç ceza!2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190076Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodlu uyarı!Miyaz ne demek, TDK'ya göre Miyaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sıfır arabaların ardından İkinci el araba fiyatları da düşüyor! Neredeyse yüzde 50 düşüş bekleniyor!Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur: Galatasaray – Denizlispor maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiTrabzonspor 1 – 0 Boluspor | MAÇ SONUCU2022 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110123Son dakika: 28 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Mümkün Mertebe ne demek, TDK'ya göre Mümkün Mertebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mümkün Mertebe ne demek, TDK'ya göre Mümkün Mertebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mümkün Mertebe kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mümkün Mertebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mümkün Mertebe nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mümkün Mertebe kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mümkün Mertebe ne demek, TDK'ya göre Mümkün Mertebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümkün mertebe ne demek? Mümkün mertebe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümkün mertebe kelimesi. Peki mümkün mertebe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümkün mertebe nedir, mümkün mertebe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜMKÜN MERTEBE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümkün mertebe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mümkün mertebe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Olabildiğince, yapabildiği kadar

MÜMKÜN MERTEBE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçinin sıkıntısını ondan mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT