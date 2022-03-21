Mümtaz ne demek, TDK'ya göre Mümtaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Mümtaz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mümtaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mümtaz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mümtaz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümtaz ne demek? Mümtaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümtaz kelimesi. Peki mümtaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümtaz nedir, mümtaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
MÜMTAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Mümtaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mümtaz kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ya göre mümtaz kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Seçkin