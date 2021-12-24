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Münakale ne demek, TDK'ya göre Münakale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münakale kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Münakale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Münakale nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Münakale kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Münakale ne demek, TDK'ya göre Münakale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münakale ne demek? Münakale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münakale kelimesi. Peki münakale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münakale nedir, münakale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜNAKALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münakale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Münakale kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münakale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ulaşım
- Bir şeyi bir yerden bir yere aktarma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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