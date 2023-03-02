Munashe Sundire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munashe Sundire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munashe Sundire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Munashe Sundire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Munashe Sundire 22 Ocak 1997 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. Zimbabve uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Munashe Sundire Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Campeador Sports Management yapmaktadır. Munashe Sundire, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Munashe Sundire'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Munashe Sundire Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.twitter.com/sundire1
Munashe Sundire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Munashe Sundire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Kettering
8 Aralık 2017 yılında Chesham
16 Mart 2018 yılında St. Ives Town
1 Temmuz 2019 yılında Hemel
22 Kasım 2019 yılında St. Albans City
1 Temmuz 2021 yılında King's Lynn
1 Temmuz 2022 yılında St. Albans City
Munashe Sundire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Munashe Sundire şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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