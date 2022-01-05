Münekkit ne demek, TDK'ya göre Münekkit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münekkit ne demek? Münekkit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münekkit kelimesi. Peki münekkit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münekkit nedir, münekkit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNEKKİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münekkit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münekkit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münekkit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eleştirmen



MÜNEKKİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir münekkidin oturup, okuyup uğraşacağı bir konuyu ben oturup nasıl yazayım?

