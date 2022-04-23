Münhasıran ne demek, TDK'ya göre Münhasıran kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münhasıran ne demek? Münhasıran TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münhasıran kelimesi. Peki münhasıran ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münhasıran nedir, münhasıran kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNHASIRAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münhasıran kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münhasıran kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münhasıran kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yalnız, özellikle



MÜNHASIRAN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hatıratım yalnız benim değil biraz da tarihin, münhasıran tarihindir.

