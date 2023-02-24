Munib Karahmetovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munib Karahmetovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munib Karahmetovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Munib Karahmetovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Munib Karahmetovic 11 Ocak 1996 tarihinde Olovo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Munib Karahmetović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Munib Karahmetovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Munib Karahmetovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına - tarihinde katılmıştır. Munib Karahmetovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Munib Karahmetovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Munib Karahmetovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Munib Karahmetovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Munib Karahmetovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Munib Karahmetovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.