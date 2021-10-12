Munkabız ne demek, TDK'ya göre Munkabız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Munkabız ne demek? Munkabız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi munkabız kelimesi. Peki munkabız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre munkabız nedir, munkabız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUNKABIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Munkabız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Munkabız kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre munkabız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büzülmüş, toplanmış

- Pekliği olan, peklik çeken

- Verimsiz, işe yaramaz

