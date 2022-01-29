Münşeat ne demek, TDK'ya göre Münşeat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münşeat ne demek? Münşeat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münşeat kelimesi. Peki münşeat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münşeat nedir, münşeat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNŞEAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münşeat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münşeat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münşeat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sanatlı düzyazı veya mektupların toplandığı dergi

- Kaleme alınmış, yazılmış şeyler

