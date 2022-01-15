Müntesip ne demek, TDK'ya göre Müntesip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müntesip ne demek? Müntesip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müntesip kelimesi. Peki müntesip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müntesip nedir, müntesip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNTESİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müntesip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müntesip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müntesip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, intisap etmiş olan

- İlgisi bulunan, ilgili

