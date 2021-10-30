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Müphemlik ne demek, TDK'ya göre Müphemlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müphemlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müphemlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müphemlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müphemlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müphemlik ne demek, TDK'ya göre Müphemlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müphemlik ne demek? Müphemlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müphemlik kelimesi. Peki müphemlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müphemlik nedir, müphemlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜPHEMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müphemlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müphemlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirsizlik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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