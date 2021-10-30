Müphemlik ne demek, TDK'ya göre Müphemlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müphemlik ne demek? Müphemlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müphemlik kelimesi. Peki müphemlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müphemlik nedir, müphemlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜPHEMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müphemlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre müphemlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirsizlik

