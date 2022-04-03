Müptezel ne demek, TDK'ya göre Müptezel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müptezel ne demek? Müptezel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müptezel kelimesi. Peki müptezel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müptezel nedir, müptezel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜPTEZEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müptezel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müptezel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müptezel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saygınlığını yitirmiş

- Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz

