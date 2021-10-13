Murabba ne demek, TDK'ya göre Murabba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murabba ne demek? Murabba TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murabba kelimesi. Peki murabba ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murabba nedir, murabba kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MURABBA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murabba kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Murabba kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre murabba kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dört şeyden oluşan, dörtlü

- Kare

- Dört dizeli bentlerden oluşan divan edebiyatı şiiri

- Terbiye edilmiş

- Kaynatılıp kıvama geldikten sonra dondurulan meyve suyu tatlısı

