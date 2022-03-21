Murabut Kuşu ne demek, TDK'ya göre Murabut Kuşu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murabut kuşu ne demek? Murabut kuşu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murabut kuşu kelimesi. Peki murabut kuşu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murabut kuşu nedir, murabut kuşu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MURABUT KUŞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murabut kuşu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre murabut kuşu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzun bacaklılardan, leyleğe benzeyen, gagası iri ve uzun bir kuş (Leptoptilus)

