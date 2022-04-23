Murahhas Aza ne demek, TDK'ya göre Murahhas Aza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murahhas aza ne demek? Murahhas aza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murahhas aza kelimesi. Peki murahhas aza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murahhas aza nedir, murahhas aza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MURAHHAS AZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murahhas aza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre murahhas aza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Murahhas üye

