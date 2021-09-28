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Murahhas Üye ne demek, TDK'ya göre Murahhas Üye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murahhas Üye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murahhas Üye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murahhas Üye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murahhas Üye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murahhas Üye ne demek, TDK'ya göre Murahhas Üye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murahhas üye ne demek? Murahhas üye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murahhas üye kelimesi. Peki murahhas üye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murahhas üye nedir, murahhas üye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Murahhas üye kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Murahhas üye kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MURAHHAS ÜYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murahhas üye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre murahhas üye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yetkili olan üye, murahhas aza

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