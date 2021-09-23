Murakabe ne demek, TDK'ya göre Murakabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murakabe ne demek? Murakabe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murakabe kelimesi. Peki murakabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murakabe nedir, murakabe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Murakabe kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Murakabe kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MURAKABE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murakabe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Murakabe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre murakabe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denetleme

- Tasavvufta Tanrı'ya bağlanarak çile doldurma



MURAKABE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onun tatlı sert murakabesi, konağın her ferdince kabul edilmiş.



MURAKABE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- murakabe etmek

