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Murakıp ne demek, TDK'ya göre Murakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murakıp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murakıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murakıp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murakıp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murakıp ne demek, TDK'ya göre Murakıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murakıp ne demek? Murakıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murakıp kelimesi. Peki murakıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murakıp nedir, murakıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MURAKIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murakıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Murakıp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre murakıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denetçi
- Tanrı'ya bağlanarak çile dolduran kimse

MURAKIP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- başmurakıp

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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