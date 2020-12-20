Murat Bardakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Bardakçı kitapları
Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Murat Bardakçı, son yazdığı yazısıyla internette en çok bakılan isimlerin arasına girdi. Peki, Murat Bardakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Bardakçı kitapları nelerdir? İşte detaylar...
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı, son yazdığı yazısıyla birlikte internetin gündeminden düşmüyor. Son yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesini sert bir dille eleştiren Bardakçı, sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi. Tarihçi yazar, İBB'nin Türkçe Kur'an okuttuğunu iddia ederek yoğun eleştiri içeren bir yazı yayımlamıştı. Peki, Murat Bardakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Bardakçı kitapları nelerdir? İşte detaylar...
MURAT BARDAKÇI KİMDİR?
Murat Gökhan Bardakçı 25 Aralık 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınır. Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz neumleri gibi musiki yazısı sistemlerine uzmanlığı vardır. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin ve arşivinin geniş çaplı oldukları bilinmektedir. Bir dönem Habertürk TV'de Cumartesi geceleri yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli tarih programını sunmuştur.
Haberturk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Habertürk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazmakta, ayrıca 30 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Habertürk Tarih dergisini hazırlamaktadır.
MURAT BARDAKÇI KİTAPLARI
- Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, 1986, ISBN 2789757652035.
- Son Osmanlılar & Osmanlı Hanedanı'nın Sürgün ve Miras Öyküsü, Pan Yayıncılık-İnkılâp Kitabevi, 1991, ISBN 9751026163.
- Sultanî Besteler (Osmanoğulları'nın Son Padişahı Mehmet Vahideddin'in Eserleri), Pan Yayıncılık, 1997, ISBN 9757652632.
- Fener Beyleri'ne Türk Şarkıları, Pan Yayıncılık, 1993, ISBN 9757652210.
- Osmanlı'da Seks, Gür Yayınları-İnkılâp Kitabevi, 1993, ISBN 9751022568.
- Refik Bey (Refik Fersan ve Hatıraları), Pan Yayıncılık, 1995, ISBN 9789757652366.
- Şahbaba: Osmanoğulları'nın Son Hükümdarı Vahdettin'in Hayatı, Hatıraları ve Özel Mektupları, Pan Yayıncılık-İnkılâp Kitabevi, 1998, ISBN 9751024536.
- Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi, Everest Yayınları, 2009, ISBN 9752895607.
- Neslişah: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi, Everest Yayınları, 2011, ISBN 9789752899414.
- Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı, İstanbul, 2012, ISBN 9786054518173.
- Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri, Pan Yayıncılık, 2013, ISBN 9786054518531.
- İttihadçı'nın Sandığı, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, ISBN 9786053321118.
- Mahmut Şevket Paşa'nın Sadaret Günlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, ISBN 9786053322351.
- Enver, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, ISBN 9786053326045.
- Bir Devlet Operasyonu:19 Mayıs, Turkuvaz Kitap, 2019, ISBN 6057717030.