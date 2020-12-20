Ünlü tarihçi Murat Bardakçı, son yazdığı yazısıyla birlikte internetin gündeminden düşmüyor. Son yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesini sert bir dille eleştiren Bardakçı, sosyal medyada da en çok konuşulanların arasına girdi. Tarihçi yazar, İBB'nin Türkçe Kur'an okuttuğunu iddia ederek yoğun eleştiri içeren bir yazı yayımlamıştı. Peki, Murat Bardakçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Bardakçı kitapları nelerdir? İşte detaylar...

MURAT BARDAKÇI KİMDİR?

Murat Gökhan Bardakçı 25 Aralık 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınır. Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz neumleri gibi musiki yazısı sistemlerine uzmanlığı vardır. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin ve arşivinin geniş çaplı oldukları bilinmektedir. Bir dönem Habertürk TV'de Cumartesi geceleri yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli tarih programını sunmuştur.

Haberturk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Habertürk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazmakta, ayrıca 30 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Habertürk Tarih dergisini hazırlamaktadır.

MURAT BARDAKÇI KİTAPLARI