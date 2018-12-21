Murat Başoğlu takipçisine küfür etti

50 yaşındaki oyuncu Murat Başoğlu 35 yaşındaki öz yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede çekilmiş skandal görüntülerin ardından tepkilerin odağı olmuştu. Gelen tekilerin ardından Hande Bermek, eşi Murat Başoğlu'ndan 2017 Eylül ayında boşanmıştı.

''CEHENNEMDE SEN DE BÖYLE YANACAKSIN''

Bu olayların ardından oyunculuğu bırakan Murat Balşoğlu'na tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından yanan şömine fotoğrafı paylaşan Murat Başoğlu 'Ne güzel yanıyor odunlar' notunu düştü.Bir takipçisinin "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumuna sinirlenen Başoğlu küfürle cevap verdi.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.