Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı gazeteci Murat Bereket merak konusun oldu. Peki Murat Bereket kimdir? | Murat Bereket koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

MURAT BEREKET KİMDİR?

Başarılı gazeteci Murat Bereket; 2001-2004 yılları arasında ATV'de program planlama ve araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. Ardından Sabah Gazetesi'nde Galatasaray Kulüp muhabiri ve yazarı olarak görev alan Bereket, Galatasaray TV'de muhabir ve program yapımcılığı yapmış, 2007 - 2009 yılları arasında ise FOX TV'de çalışmıştır.

Daha sonra kariyerine Sözcü'de devam eden Murat Bereket, KanalTürk Televizyonu'nda spor müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde TRT'de 1 yıl boyunca müdür yardımcılığı yapan Bereket, Galatasaray Spor Kulübü'nde Medya menajeri ve Hatayspor FK'da idari menajer olarak çalışmıştır.

MURAT BEREKET KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Murat Bereket sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

MURAT BEREKET SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gazeteci Murat Bereket, sosyal medyada hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, hastalığının hafif nezle, kuru öksürük ve düşük bir ateşle başladığını belirtti.

2 sene boyunca kaçmayı başardığı koronavirüse yakalandığını duyuran Bereket, çift aşılı olduğunu ve bundan dolayı hastalığı bu kadarla atlatmayı umduğunu sözlerine ekledi.

İşte Murat Bereketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Maalesef 2 yıldır kaçmayı başardığım covide yakalanmışım. Hafif nezle, kuru öksürük ve düşük bir ateşle başladı. Çift aşılı olduğum için umarım en fazla bu kadarla atlatırım."