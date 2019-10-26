Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılık dedikodusu internette araştırılmaya başlandı. Peki Murat Boz Aslı Enver son dakika haberi ne? Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Tüm detaylar haberimizde...

MURAT BOZ VE ASLI ENVER AYRILDI MI?

Murat Boz ve Aslı Enver hakkında hayranlarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği ve ikilinin bir haftadır konuşmadığı öne sürüldü. Hatta Aslı Enver’in kendi evinde kaldığı belirtildi. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sosyal medyadan da birbirlerini beğenmeyen çift ayrılığın eşiğinde.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Aslı Enver, yaklaşık 4 sene önce Murat Boz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Daha önce iki kez ayrılan çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine üçüncü kez şans vermişti.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz 7 Mart 1980'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu. Boz,Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Boz, 1995 yılında girdiği yetenek sınavlarını kazanarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladı ve burada 4 yıl yatılı okudu. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nde eğitimine devam etti.



Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı. Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti. Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı. 2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı. Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.





Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve farklı müzik ödülleri kazandı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı.



Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.



Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı. Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.



Mayıs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden'i yayımladı. Albümdeki "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" şarkıları Türkiye'de bir numaraya yerleşti. Şarkıcı, 2013 yılında "Vazgeçmem" single'ını tanıttı. Kasım 2014'te, Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı Hadi İnşallah vizyona girdi.



Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının 2011-14 yılları arasında yayınlanan ilk üç sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında üç Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)

Tiyatro oyunları:

Personel, Craft Kadıköy

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi