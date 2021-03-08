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  3. Murat Boz'a hayranından klipli doğum günü hediyesi

Murat Boz'a hayranından klipli doğum günü hediyesi

Geçtiğimiz gün 41 yaşına basan popçu Murat Boz'a hayranı Tuğba Duran sürpriz bir doğum günü şarkısı hazırlayarak çektiği klip sosyal medyada gündem oldu

Tuğba Duran isimli bir kadın Murat Boz'un doğum gününe özel video klip hazırladı.  Duran'ın, "Kalbini 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver, ruhuna dokunmak istiyorum" sözleriyle paylaştığı şarkı sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duran, ünlü şarkıcı için  'Sen İyi ki Doğdun Murat (Murat Boz'a Jest)' başlığı ile video klip hazırlayıp paylaştı.

"Kalbini 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver, ruhuna dokunmak istiyorum" gibi sözlerin bulunduğu klip, sosyal medyada gündem oldu.

 

MURAT BOZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Murat Boz 7 Mart 1980'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu. Boz,Ayşe Nedret ve Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 

Murat Boz ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberi okuyun.

Murat Boz kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?Murat Boz kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

 

 

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