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Murat Boz'un acı günü!

Şarkıcı Murat Boz, aldığı acı haberle adete yıkıldı. Ünlü şarkıcının kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti. MS hastası olan Berrin Boz'un cenazesi bugün kaldırılıcak

Murat Boz'un acı günü!

Ünlü şarkıcı Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti! Acı haberi alan Boz, büyük üzüntü yaşadı.

Ünlü şarkıcının kuzeninin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Ünlü şarkıcının kuzeninin cenazesi bugün toprağa verilecek.

Murat Boz'un acı günü!

Acı kaybın ardından Murat Boz'un abisi Ali Boz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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