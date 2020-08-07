Murat Boz'un acı günü!
Şarkıcı Murat Boz, aldığı acı haberle adete yıkıldı. Ünlü şarkıcının kuzeni Berrin Boz hayatını kaybetti. MS hastası olan Berrin Boz'un cenazesi bugün kaldırılıcak
Ünlü şarkıcı Murat Boz’un MS hastası kuzeni Berrin Boz, önceki gün hayatını kaybetti! Acı haberi alan Boz, büyük üzüntü yaşadı.
Ünlü şarkıcının kuzeninin cenazesi bugün toprağa verilecek.
Acı kaybın ardından Murat Boz'un abisi Ali Boz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı: Kuzenim, güzeller güzelim, canım, kanım, çocukluğum artık melek.