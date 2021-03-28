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Murat Cemcir'den kötü haber: Kardeşi kansere yakalandı!

Kanser tedavisi gören annesinin yanında Tokat'ta kalan Murat Cemcir bir şok daha yaşadı. Ünlü oyuncunun kardeşi Nagihan Cemcir kansere yakalandı.

Murat Cemcir'den kötü haber: Kardeşi kansere yakalandı!

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in kardeşi  Nagihan Cemcir’e akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ünlü oyuncunun annesi de uzun süredir kemik kanseri ile mücadele ettiği biliniyor.

İKİNCİ ŞOK

2019 yılından beri kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu Murat Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir’e de akciğer kanseri teşhisi konulunca bir kez daha yıkıldı.

Annesinin tedavisi için İstanbul ve Tokat arasında mekik dokuyan oyuncu, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalanması hayatının şoku oldu.

Cemcir'in annesinin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, kız kardeşinin kemoterapi gördüğü açıklandı.
Murat Cemcir'den kötü haberi: Kardeşi kansere yakalandı!

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