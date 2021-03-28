Kemik kanseri tedavisi gören annesi için İstanbul ileTokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir'in kız kardeşi Nagihan Cemcir'e de akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi. Bu haberin ardından sevenleri tarafından. Murat Cemcir'in kız kardeşi kimdir? Nagihan Cemcir kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı ne? Soruları aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik...

MURAT CEMCİR'İN KIZ KARDEŞİ KİMDİR? NAGİHAN CİMCİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA,NERELİ? HASTALIĞI NE?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in kız kardeşi olan Nagihan Cemcir, Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2019 yılından beri annesi kemik kanseri tedavisi gören Nagihan Cemcir de akciğer kanserine yakalandı. Nagihan Cemcir kemoterapi tedavisi görüyor.

Nagihan Cemcir hakkında henüz detaylı bir bilgiye ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haber güncellenecektir...