Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı sunucunun sevgilisinin kim olduğu merak ediliyordu. Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi kim? Pınar Tartan nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik..

MURAT CEYLAN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM? PINAR TARTAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Ceylan ile bir süredir birlikte olan Pınar Tartan'ın kim olduğu merak ediliyor. Hakkında araştırma yapılan Pınar Tartan'ın, Miss Turkey 2017 ikincisi 24 yaşındaki Pınar Tartan olduğu öğrenildi. Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi kim? Pınar Tartan nereli, kaç yaşında? herkes tarafından merak ediliyor.

Türk Model Pınar Tartan 26 Mart 1997 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Pınar Tartan, 1,83 boyundadır ve Miss Turkey 2017'de boy göstermiştir. 2017 yılında düzenlenen yarışmada, Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan Tartan şimdilerde Murat Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemde.